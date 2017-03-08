和Jolin分手4個月 錦榮被爆夜會BY2姐
蔡依林和錦榮因為拍攝MV《玩愛之徒》擦出愛火，也讓錦榮知名度大開，更被外界封為「后的男人」，不過去年11月兩人和平分手，也讓這段6年戀情破局，不過才分手四個月，錦榮則被目擊到夜會新妹，對象居然還是雙胞胎女團BY2的姐姐Miko。
根據《蘋果》報導，BY2姐妹下通告後直奔東區韓式料理店用餐，不過餐畢只見Yumi和經紀人步出店門，姊姊Miko卻不見蹤影，沒想到卻被直擊在附近超商和錦榮約會，雖然錦榮戴口罩想刻意低調，但高大身形仍瞬間被識破，Miko則是穿大V領性感上衣，事業線完全藏不住，只見兩人全程用英文聊天，途中似乎還交換聯絡方式，可見進展相當順利。
對於錦榮疑似約會Miko被拍，經紀人聞訊先是表示不知2人認識，隨後又說：「錦榮現在是單身，現在很認真工作，應該是健身房時認識，不會特別干涉藝人交友領域」，至於BY2所屬海碟則回應：「她們本來就認識錦榮，前天通告結束後先吃飯，接著在華視練舞，剛好碰到錦榮，Miko和他去超商聊天買飲料，只是朋友關係」。
(中時電子報)
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