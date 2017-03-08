美在韓部署薩德 雷倩：台要引以為鑑
薩德系統在本週已陸續從美國運抵南韓，中韓關係陷入緊張。對此，前新黨立委、信心希望聯盟秘書長雷倩指出，台灣應該要以此案例為鑑，須知道，大陸對美國在亞太的軍事化部署，絕對會有所反擊。
雷倩接受港媒中評社採訪，對美中台三邊關係的演變感到擔憂。她認為2020年前夕，蔡英文尋求連任的意識形態操作，可能將兩岸關係帶到更危險的地步。
雷倩表示：「觀察美國總統川普上任以來的作為，可以瞭解到其精明的談判風格，充其量只是把台、韓當成籌碼來用。但不同的是，美韓之間有協防關係，美台之間實際上則沒有具體關係。」
她強調：「雖然美方現在有對台軍售、派高階軍官交流，但這不代表實質上的承諾。反之，真正有意義的承諾是《中(台)美共同防禦條約》簽訂的年代，這才算是有具體關係。」
雷倩說：「美國在韓部署薩德系統，這個台灣帶來了一個清楚案例，讓我們知道，大陸對鄰國的軍事化與要塞化，絕對會強力反擊。對台灣來說，買再多武器都無法彌補與大陸軍事實力的差距，反而會走入更危險之境地。如今，最好的安全保障，應該還是兩岸間的善意跟互信！」
(中時電子報)
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