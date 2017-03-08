假遊學真詐騙 超過400台人赴韓詐欺遭逮

江女母親焦急請求各界協尋女兒，之後才得知女兒竟是涉及詐騙遭在韓被捕。（報系資料照 蔡依珍攝）

19歲哈韓江姓女子2月中赴韓後失聯，母親焦急請求協尋，結果竟是參與電信詐騙，遭韓國警方逮捕，所謂遊學根本是「詐騙實習」。江女情形並非個案，2006年起赴韓涉及詐騙被捕的台人，超過400人！

由於日前才發生韓女來台觀光遭計程車司機下藥性侵事件，這回變成台女赴韓失蹤，再度引發關注。只是沒想到，事情發展急轉直下，韓國警方5日通知我駐韓國代表處，失聯的鄧姓及江姓女子，因涉電信詐騙案業，分別於2月14日及15日被捕。所謂赴韓遊學，真相其實是「詐欺老鳥帶菜鳥實習」。

台灣人「犯罪輸出」南韓早就不是新聞。據《壹週刊》報導，刑事局「打擊詐欺犯罪中心」股長林岳賢表示，自2006年起，前往南韓參與詐騙犯罪而被捕的國人，超過400人，而實際參與詐騙的黑數，顯然絕不只如此。

林岳賢表示，一般赴韓從事詐騙行為的，大多是擔任車手工作，這次2台女赴韓，明顯是詐欺老鳥用「學姊帶學妹」的方式，前往南韓實習觀摩。林岳賢提醒，南韓對於詐騙集團成員判刑，多半在3到4年間，比台灣重得多，民眾千萬不要心存歹念。

(中時電子報)