獨居老翁久未出門 員警化身保姆關切

96高齡的郭姓老翁，鄰近住戶連續3、4天都未見他出門，擔心發生意外；警方貼心登門關切！（陳世宗翻攝）

「保姆有愛、寒冬送暖！」台中市政府警察局第六分局協和派出所，於日前接獲報案，指有1名高齡獨居老翁久未出門，擔心發生意外，請警方協助；員警到場敲門屋內卻遲遲沒有回應，讓員警的心也揪了起來。就在消防隊準備破門時，老翁才緩緩將門打開，看到老翁平安無事，大家心中的大石頭也隨之放下。

警方調查，96高齡的郭姓老翁，自己1個人居住在西屯區福聯街，平時都有晨運的習慣；但就在這次228假期，鄰近住戶連續3、4天都未見他出門，擔心發生意外，所以通知警方前來協助。

警員侯諺霖、鄭亞恩、廖正文接獲通報便立刻前往，現場大門深鎖，不管員警如何敲門或按電鈴皆沒人回應，因擔心情況危急，消防隊便準備破門而入；但就在這時候，老翁才幽幽地將門打開。

老翁表示，因最近有寒流天氣冷，所以才沒出去運動，都待在家中睡覺休息，沒想到自己不經意的舉動會引來大家的擔心，老翁自己也覺得很不好意思；員警並關心老翁的生活起居情況，同時通報社會局及當地慈善組織，在寒流中注入溫暖的關懷。

(中時)