赴日牽姻緣 台灣「亞洲最強」月老再出差
好想談戀愛～救救單身狗！大稻埕的台北霞海城隍廟，是國內著名拜月老求姻緣廟宇之一，也是單身的外國觀光客朝聖景點。繼去年霞海城隍廟月老出差日本靜岡、沖繩，今年將再次前往日本牽姻緣，主辦單位更打出「亞洲最強」（アジア最強）標語，為期3天於靜岡坐鎮。
「霞彩臨門八蜡配天赫瀖，海澄啟宇六龍隨地封遷。」台北霞海城隍廟月老於去年3月和10月前往日本靜岡與沖繩牽姻緣，大稻埕創意街區發展協會與日本靜岡I Love靜岡協議會雙方也訂下友好交流締結契約，讓台灣的月老文化紅到海外。
今年3月底台北霞海城隍廟月老將再次赴靜岡出差，臉書活動頁面打出「亞洲最強」（アジア最強）標語，預定於3月31日到4月2日為期3天，坐鎮靜岡青葉綠地廣場，為日本男女帶來好姻緣，同時現場也將向日人推廣大稻埕特色雜貨，帶動台灣另類觀光財。
(中時電子報)
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