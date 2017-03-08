部署薩德惹惱陸 聯合國盼舒緩緊張態勢

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繼中國大陸憤怒回應美國在南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD，俗稱薩德）後，聯合國今天指出，希望能有新動作出現以減緩朝鮮半島的緊張態勢。

聯合國發言人哈克（Farhan Haq）向記者表示，「我們希望加強努力以找出途徑減緩緊張態勢，並致力促成朝鮮半島非核化。」

美國太平洋司令部（US Pacific Command）昨天指出，已開始在南韓部署THAAD，以防禦美國盟友遭北韓攻擊。

大陸回應「堅決反對」THAAD在南韓部署，誓言「毅然採取必要措施」以防衛其安全利益。

美軍這項宣布前，北韓甫發射4枚飛彈並稱此為攻擊美駐日基地的部分訓練演習。這4枚飛彈中的3枚落入日本附近海域。

聯合國安全理事會明天將針對北韓最新飛彈發射開會討論，並可能因平壤違反聯合國決議而祭出新的懲罰措施。（譯者：中央社徐睿承）1060308

(中央社)