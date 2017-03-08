吳德榮：9日起冷空氣減弱 11日明顯回溫
氣象專家吳德榮表示，今天至明晨冷空氣仍強，北部整天都在12至15度之間，天氣濕冷。明天至11日冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日緩升，不過9日、10日北部仍偏濕涼，11日回升才明顯。
吳德榮今天在氣象推廣基金會「洩天機教室」表示，今天至明晨冷空氣仍強，北台灣整天都在攝氏12至15度之間，天氣濕冷，要注意保暖。北部、東半部有局部雨，中部有局部短暫雨，南部山區也有一些零星降雨的機率。
他表示，明天至11日冷空氣逐漸減弱，各地的氣溫皆逐日緩升。9日、10日北台灣仍偏濕涼，11日回升才較明顯。9日及11日水氣較少，降雨減緩、範圍也縮小；北部及東半部有局部短暫雨，中部偶有零星短暫雨，在其間也都有一些無雨、回暖的空檔存在。10日水氣較多，降雨比較明顯、雨勢也增強；北部及東半部有局部雨，中部局部短暫雨，南部偶爾有零星短暫雨的機率。1060308
(中央社)
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