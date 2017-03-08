今年第3起規模達5地震 氣象局：屬正常

今天上午東部外海發生芮氏規模5.2地震，這今年第3起規模達5地震，是年平均30起的1/10，氣象局地震測報中心說正常。

地震測報中心統計，台灣平均每年規模達5、未達6的地震，約有30起，今年1月沒有規模達5的地震，2月有兩起，分別是2月11日的台南近海規模5.6及2月28日的東部海域規模5.1。

地震測報中心主任郭鎧紋說，以平均每年規模達5地震30起來看，平均每個月就有2到3起，今年至今2個多月有3起，才1/10，屬於正常。1060308

(中央社)