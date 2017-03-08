停經婦人不正常出血 子宮內膜癌作祟
55歲已停經的張姓婦人，近月來突出現類似月經的點狀出血，就醫發現子宮內膜有一顆1.5公分長、0.3公分厚如花豆般的息肉，立即切除，病理切片報告為子宮內膜癌第一期。
光田綜合醫院表示，張姓病友未婚也沒有性經驗，因停經後出現不正常出血就醫，醫師先以超音波檢查子宮內膜厚度正好0.4公分、臨界正常範圍。
婦產部醫師林純如表示，許多婦女在停經1年後突有出血症狀等異常時，心態上可能都想說再觀察看看，或是照超音波檢查子宮內膜厚度落在正常範圍後，就自認為可以再等等。
她說，曾有病人子宮內膜增生至正常的3至4倍厚才就醫，很可能就會錯過第一時間的黃金治療期。
醫師指出，因病人無性經驗，有的醫師、病友在進行醫療時會考量處女膜障礙，採保守觀察，但衡量病人停經時間及生活習慣、家族曾有婦癌病史及考量超音波檢查恐有雜訊等盲點疑慮。
醫病最後決定進行「子宮鏡」檢查，揪出癌症病灶。而且子宮鏡就和照胃鏡一樣，在醫學科技進步之下，不適感越來越小也越來越便利。
林純如指出，透過子宮鏡能確實檢視子宮內狀況，即時發現病灶，提醒婦人在停經1年後，只要有出血或擦拭有咖啡色出血的狀況，就要就醫，尤其是有三高病史、沒生產過或長期服用排卵藥物、接受荷爾蒙治療的女性，都是子宮內膜病變的高風險群。
醫師指出，子宮內膜病變包含子宮內膜息肉、子宮內膜增生及子宮內膜癌等，外顯症狀多為子宮有不正常出血現象，醫學統計，停經婦女中有20%者會有子宮息肉問題，若有息肉又有不正常出血症狀時，息肉有4.8%的機率會成為惡性腫瘤。
張姓病友表示，過去一直把生活重心投注在工作上，身體沒有重大病痛，更年期時也沒有太大的症狀，未料偶發的異常出血竟然是癌症，感謝醫師為她找到病因。1060308
(中央社)
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