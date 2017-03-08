有雇傭關係 勞部：實習生仍應守勞基法
為了避免有所謂的「假實習、真雇傭」的狀況，勞動部今天表示，如果查證實習生跟實習單位有雇傭關係，且受雇適用勞基法的事業單位，其工資等都需依勞基法辦理。
立法院衛環委員會今天邀請勞動部針對「技術生、實習生勞動權益及『高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法』落實」報告。
根據勞動部提出的相關報告當中表示，技術生的勞動權益部分，雇主在招收技術生時，應與技術生簽訂書面訓練契約一式3份，當中要明定訓練項目、訓練期限等雙方權利義務事項，並送地方主管機關備案。技術生訓練期間，準用勞動基準法第4章工作時間、休息、休假、第5章童工、女工跟第7章災害補償及其他勞工保險等有關規定。
實習生部分，勞動部指出，為了避免有「假實習、真雇傭」等狀況，將依具體個案進行查證，如果確定有雇傭關係，且受僱適用勞基法的事業單位，其工資、工時等都依法各項規定辦理，事業單位如有違法事實，除了依法裁處外，也將要求雇主立即改善。
勞動部表示，至於建教生則準用第8章技術生規定，且從102年起實施「高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法」，主管機關為教育部。勞動部說，為了督促收建教生的事業單位遵守相關規定，也逐年實施建教生專案檢查，並將結果函送教育部，作為審核建教合作機構參考。1060308
(中央社)
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