「理工女」太少 學者：台灣競爭力隱憂

民間昨公布全台首份「台灣科學競爭力隱憂」報告，報告指出，仍有超過40％的家長憂心女兒念理工科系出路不好。學者認為，科研系所女性人數僅3成，台灣靠科技帶動經濟，現在科研人力已有缺乏情形，若又持續埋沒女性天份，將是台灣科研一大隱憂。

根據台灣萊雅委託遠見雜誌調查的報告內容，有超過75％的台灣民眾認為女生可以就讀理工相關科系，且能從事科學相關工作，顯見國人對於傳統「男理工、女人文」的刻板觀念已有鬆動，但仍有13％的女學生家長會勸女兒不要念數理相關科系，遠高於男學生家長的3.7％。而且，家長建議女兒未來投入的職業前三名分別是護理師、老師、會計師，更有高達42.9％的家長擔心，女兒就讀理工科系「未來工作不好找」。

台師大物理系名譽教授林明瑞分析，從數據顯示，家長尊重女兒就讀理工科系大多還是嘴上說說，但骨子裡的傳統觀念仍舊根深蒂固，或許觀念有漸漸在鬆動，但要讓家長的觀念和行為趨於一致，可能還需要一點時間。假如有女學生想念數理科系卻受到家長反對，建議能多用溝通取代對立。

談到男性數理能力優於女性的刻板印象，林明瑞指出，高中階段的數理學習成就，女生普遍比男生落後，原因值得探究，各國也都有男主外女主內的傳統看法，男女生從小被父母期待不同，家長對女兒抱有維護照顧家庭的期待，從小讓她接觸芭比娃娃，但男生可能會被給予積木等玩具，自幼就能累績空間感，這方面有影響。

針對學生教育過程方面，林明瑞指出，過半的國中教育根本沒在做實驗，只剩考試，難對數理萌生興趣，學校老師應幫助學生發掘興趣，學生也應多參加活動，藉由接觸外界認識自己。此外，教育男生和教育女生的理想方式也不同，教育女生一定要多鼓勵，因此師長的關懷很重要，教育男生則是放他去競爭，他自然會去追求表現。

林明瑞強調，現今少子化嚴重，科研人力面臨短缺，很多女生有數理天份，也對數理研究有興趣，卻沒受到父母親鼓勵，學校也未妥善引導，進而被埋沒，這很可惜，上大學後，女學生念科研相關科系只剩下的大約30％，科研人力缺乏是台灣的隱憂，畢竟台灣是靠科技發展在帶動經濟。

(中時)