Selina離婚傷重 爆尋女漢子

Selina被爆和公司內部人員走得近，但遭否認。（圖／本報系資料照片）

Selina自從去年與阿中離婚後，至今她身旁還是沒有護花使者。不過現在卻爆出她與新升任的經紀人余捷走得近，且她一手包辦Selina公私事，外型不僅像男生，個性也很保護Selian，難免不讓人多做聯想，但遭華研否認。

Selina被最新一期的《鏡周刊》爆料，指出華研內部一名跟了她4年的助理余捷升格當經紀人後，引起公司內部反彈，但Selina還是對她信賴有加。她離婚後，身邊儘管沒有男性密友，可余捷卻和她走得近，包辦她一手大小事，報導指出，有知情人士透露，「余捷個性、外型像個男生，照顧Selina呵護備至，就像疼女友一樣。」

甚至有傳余捷的介入，讓Selina和前經紀人失去信任，雙方合作告吹，更有不少公司內部人員也因她離職。不過對此，華研方面僅表示，Selina與所有工作人員感情都很好，不認是女密友情感。

(中時電子報)