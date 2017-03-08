玉山8點開始降雪 已高1.7公分
昨淡水傍晚氣溫僅11.3度，在水氣飽滿配合下，今早8點10分玉山也開始降雪，積水達1.7公分。氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」指出，此波冷空氣，台北12.1度已達「強烈大陸冷氣團」（台北市≦12.4度）等級。凌晨0時11分，淡水更只有11.8度。
吳德榮指出，北台灣因有「華南雲雨區」帶來降雨、形成濕冷天氣。他解釋，「華南雲雨區」，實際上位於華南，低層大氣（離地面高約1.5公里至3公里左右）的鋒面，地面鋒面不明顯，影響時間通常比較長、範圍也較大。「若遇上底層有大陸冷氣團盤據，常形成連續濕冷天氣。」
吳德榮提醒，今至明晨冷空氣仍強，北台灣整天都在12至15度之間，北部、東半部有局部雨，中部有局部短暫雨，南部山區也有一些零星降雨。明至周六冷空氣逐漸減弱，各地氣溫皆逐日緩升；北台灣明日、周五仍偏濕涼，周六回升較明顯。
(中時)
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