民調落後示警 國民黨挺吳派擬翻黃復興案

民調排名，前副總統吳敦義落到第3，挺吳派中常委將有動作搶救。 (資料照片)

中國國民黨5月20日舉行黨主席選舉，根據一份媒體最新民調顯示，參選藍黨魁六人中，支持度前三名分別為副主席郝龍斌、黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義。挺吳派原本自認民調領先，竟落到第3，大感緊張。傳今日下午國民黨中常會，挺吳派中常委盯上關鍵票倉黃復興黨部，擬對黃復興所屬黨代表增額案開刀，徹底翻案。

據《中評網》報導，黃復興所屬黨代表增額案源於黨中央2016年底規劃推動黃復興與一般黨代表併選案，引發2016年12月21日包括挺吳派姚江臨等20多位中常委缺席流會不成，姚江臨向台北地方法院提告中常會會議無效，逼洪秀柱在深夜透過臉書直播，拿掉假髮以真面目示人，向支持者致歉，12月28日中常會全程開放採訪，三度向中常委致歉並提出折衷方案，增加黃復興黨代表名額，延後實施黃復興與一般黨代表併選案，爭議得以平息。

依目前黃復興黨代表名額計算方式，黃復興黨部比照院轄市層級，基數為82席，黨員數每增加1萬人增加1席，因此現行黃復興黨代表名額為101席；但黃復興黨部研擬增額人數時，以去年12月28日中常會討論認同「票票等值」的原則下計算，從現行101席黨代表人數爆增到241席。

不論241席或300席，只要此案通過，未來黃復興黨代表在中央委員選舉、中常委選舉將形成新的「換票聯盟」，嚴重排擠中常委連任空間；挺吳派中常委甚至研判，黃復興黨代表員額增加會導致黨主席選舉時票源集中，最有利的人是洪秀柱或黃復興出身的郝龍斌，最不利的是吳敦義。因此，今日下午國民黨中常會再起角力，外界預測不意外。

(中時電子報)