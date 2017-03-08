馬英九感念僑胞哽咽 稱兩岸當前是冷對抗
刻在華府訪問的前總統馬英九7日拜訪美京中華會館，馬英九談起華僑對中華民國的貢獻，一度語帶哽咽；馬英九並告訴現場僑胞，無論誰當總統，都有義務維持兩岸和平發展。
馬英九曾在台北市長任內訪問中華會館，此次以該會館做為華府之行首站，受到僑胞熱烈歡迎。馬英九稱讚僑胞對國家貢獻，指出「華僑為救國之母」的背後有許多血淚。他提出「南洋華僑回國機工服務團」，當時有3200多位南洋華僑赴滇緬公路擔任司機或機械工，在日軍的轟炸中，修築和協助暢通戰時物資運輸管道，超過千人為此犧牲。馬來西亞華僑李月美，當時女扮男裝參加南僑機工，身負重傷後被送到醫院，大家才發現這名卡車司機竟然是女兒身。
而女教師白雪嬌為參加南僑機工抗日，瞞著父母化名報名，並在給母親的臨別信中說，家和雙親弟妹是我最熱愛的，「但我破碎的國家，更是我關心的」。說到此，馬英九語帶哽咽、眼眶泛紅表示，沒有僑胞熱血相助，當年這場「完全沒有勝算的浴血苦戰」不可能勝利。現場響起一片掌聲。
僑胞關切兩岸關係，馬英九表示，他此次到美國，每個人都問如何可使兩岸關係繼續繁榮穩定。馬英九指出，兩岸關係現在不能算是冷戰，但又比冷和多一點，算是冷對抗，希望兩岸關係可以盡快回春天。馬英九強調，不論誰當中華民國總統，都有義務維持兩岸和平發展。
(中時)
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