上任滿月 勞動部長林美珠：事情真的很多！

今天是38國際婦女節，也是新任勞動部長林美珠上任滿月的日子，林美珠今天到立法院備詢前表示，每天正常在過，接任開始每天都以平常心對待；她未給自己打分數，但坦言勞動部「事情真的很多」，從早忙到晚、沒其他特別感覺。

林美珠也說，利用38婦女節機會，祝天下婦女婦女節快樂，不過男性也要快樂，因為「女生要快樂，男生也要快樂！」

(中時)