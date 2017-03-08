台灣產假少 林美珠：目前沒有改變規劃

今天是38國際婦女節，勞動部長林美珠今天到立院備詢前，表示要利用38婦女節機會，祝天下婦女婦女節快樂，不過男性也要快樂，因為「女生要快樂，男生也要快樂。」

針對人力銀行日前調查，國內有高達4成7女性曾遭遇職場環境不友善、更有2成曾因婚育退出職場。林美珠對此強調，現在婦女勞動條件一天比一天好，也對婦女權益特別注重。

林美珠指出，舉勞動部為例，簡任以上女性人員超過38、39名、將近4成從業人員為女性，基層也有不少；至於職場環境，勞動部盡力協助婦女同胞就業機會、環境與工作調適等面向，例如育嬰、家庭照顧等均有相關措施，希望工作對於家庭與托育都有更完善制度協助，致力一天比一天更好。

此外，台灣產假遭質疑相較國外短很多，林美珠表示，相關制度目前國人適用並沒有太大歧見，各國勞動條件都有些不同，仍須視環境狀況以及有無共識，目前沒有改變規劃。

(中時)