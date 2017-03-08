台灣產假少 林美珠：目前沒有改變規劃
今天是38國際婦女節，勞動部長林美珠今天到立院備詢前，表示要利用38婦女節機會，祝天下婦女婦女節快樂，不過男性也要快樂，因為「女生要快樂，男生也要快樂。」
針對人力銀行日前調查，國內有高達4成7女性曾遭遇職場環境不友善、更有2成曾因婚育退出職場。林美珠對此強調，現在婦女勞動條件一天比一天好，也對婦女權益特別注重。
林美珠指出，舉勞動部為例，簡任以上女性人員超過38、39名、將近4成從業人員為女性，基層也有不少；至於職場環境，勞動部盡力協助婦女同胞就業機會、環境與工作調適等面向，例如育嬰、家庭照顧等均有相關措施，希望工作對於家庭與托育都有更完善制度協助，致力一天比一天更好。
此外，台灣產假遭質疑相較國外短很多，林美珠表示，相關制度目前國人適用並沒有太大歧見，各國勞動條件都有些不同，仍須視環境狀況以及有無共識，目前沒有改變規劃。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。