冷氣團報到水氣豐 玉山降3月雪

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中央氣象局今天表示，玉山北峰氣象站上午8時10分開始降雪，目前累積積雪1.7公分；合歡山截至上午9時未出現降雪。

冷氣團來襲，配合豐富水氣，玉山上午8時10分開始降雪，雪深累積1.7公分，有機會可持續；合歡山氣溫則維持攝氏0度左右，但截至上午9時未出現降雪，不過省道台14甲線31公里處武嶺到38公里處大禹嶺路段，有結冰情形，管制車輛須加掛雪鏈才能通行。1060308

(中央社)