嘉義徵才10日登場 高薪上看55K
嘉義縣朴子就業中心將於10日上午在嘉太工業區服務中心污水處理廠舉辦中型徵才活動，現場有16家廠商，釋出逾500個工作機會，其中職缺最高薪資約有55K。
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署朴子就業中心今天表示，10日徵才的廠商包括電子公司、汽車交通公司、光電公司、高科技紡織公司、機械公司、食品機械公司、食品公司、超商、藥局等。
朴子就業中心指出，現場提供的職缺有製造及產品工程師、技術員、美工人員、製圖人員、倉庫管理員、儲備幹部、門市人員及駕駛等逾500個職缺，其中大貨車駕駛薪資在新台幣4萬5000元至5萬5000元之間，其他如工程師有35K至40K、倉管也有30K左右。
現場除廠商設攤求才外，也規劃視障按摩體驗、花仙子心理測驗、多元團體產品試吃及展售、職訓諮詢及成果體驗等，並安排面試集章送禮物及環保愛地球有獎徵答，讓民眾可以輕鬆舒壓，並了解職業性向。1060308
(中央社)
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