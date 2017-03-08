脫歐公投後 英國奶油茶葉都變貴了

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脫歐公投通過後，分析數據發現，英國的物價水準年增率超過3%，薪資水準卻下跌0.6%。奶油漲價超過15%，英國人愛喝的茶漲價6%。

英國「天空新聞網」（Sky News）7日報導，物價急遽攀升，意味著英國自2014年以來，首次實質薪資縮水，顯示由於做出退出歐盟的決定，英國人得勒緊褲帶過日子。

雖然根據官方發表的數據，英國今年1月份的消費者物價指數（CPI）為1.8%，僅較去年12月微幅上升0.2個百分點，遠低於薪資年增率2.7%，但學者們警告，由於CPI數據多是人工蒐集，反應物價上升狀況的速度，有時會比實際來得慢。

從線上零售商蒐集的數據則顯示，最近物價攀升的速度比以往快上許多。

「天空新聞網」取得道富環球投資（State Street）進行的通膨分析PriceStats發現，在公投前，物價年增率少於1，但在公投後急遽攀升至3.3%。根據物價上升速度調整，薪資年增率因此下滑至0.6%。

此外，根據市場研究機構凱度消費者指數（KantarWorldpanel），雜貨通膨率在2月也翻倍為1.4%，來到近3年新高。

奶油價格上升15.8%、魚的價格上升8.8%，茶葉價格則上升6%。多仰賴進口的水果、蔬菜價格同樣攀升，代表脫歐公投後，英鎊大跌的惡果已經反彈回消費者身上。弱勢英鎊會導致進口貨物成本上升。

凱度零售與消費者分析首席麥克凱維特（Fraser McKevitt）表示，英國超市4大巨頭：特易購（Tesco）、 聖斯伯利（Sainsbury’s）、艾斯達（Asda）和莫里森（Morrison），都因為雜貨價格上升得利。

他表示，「雖然消費者會感覺有點痛，但通膨卻導致4大超市銷售額增加。」

不過並非所有雜貨物價都上升，凱度表示，像是薯片、雞蛋和培根的價格都下滑。

經濟合作暨發展組織（OECD）7日上調英國經濟成長預期，從去年11月的1.2%調整為1.6%，相較2016年的1.8%微幅下滑。OECD警告，通膨可能會導致民眾消費意願降低，造成經濟成長趨緩。1060308

(中央社)