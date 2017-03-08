研究：2050年恐有5分之4海域受暖化影響
科學家今天表示，若溫室氣體排放量持續升高，2050年前全球5分之4海域將受全球暖化影響，威脅10億人口做為主要糧食來源的魚類。
但限制溫室氣體排放量的相關條約，能讓海洋生物有更多時間適應，或讓水澡及鱈魚等生物移居鄰近兩極地區。
設於南安普敦（Southampton）英國國家海洋中心（British National Oceanography Centre）的研究主要作者韓森（Stephanie Henson）告訴路透社這項發現：「到了2050年前，約有5分之4海面將受到海水酸化及海水暖化影響。」
但科學家也說，近200國2015年在巴黎協定下制訂減少溫室氣體排放量的目標，可將2050年前海洋所受影響降至3分之2，讓海洋生物有更多適應時間。
刊登在期刊「自然通訊」（Nature Communication）的這篇研究寫道，海水含氧量及營養下降，都與氣候變遷息息相關，會在本世紀帶給海洋更多壓迫。
根據來自德國、美國、法國、挪威及英國專家表示，這項影響之所以如此重大，原因在於全球7分之1人口，也就是約10億人，都倚賴海洋生物做為主要蛋白質來源。
研究中也提到，跡象顯示，海洋生物能夠抵禦環境變化。像在澳洲外海大堡礁（Great Barrier Reef）等珊瑚礁發現的鮮艷小熱帶魚，就能適應2個世紀以來的海水升溫。
未參與這項研究的挪威海洋研究所學者佛斯漢（Maria Fossheim）也說，根據聯合國小組推估，部分魚群北遷速度10年內遠超過40公里。（譯者：中央社廖禹揚）1060308
(中央社)
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