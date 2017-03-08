空氣品質差 金門高屏多處紅色警示

金門及高屏地區今早多處的空氣品質指標達紅色警示，民眾宜減少在戶外活動；北部的大園、湖口、中部的埔里、竹山及雲嘉南地區達橘色提醒，敏感族群應特別注意。

根據環保署空氣品質監測網截至早上8時50分的資料，高屏的橋頭、前金、前鎮、小港、屏東、新埤的空氣品質指標（AQI）都達到紅色警示；北部的汐止、林口、湖口和中部的埔里、竹山，以及雲嘉南的台西、嘉義、台南、高雄的美濃、鳳山、大寮等測站則達到橘色警示。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060308

(中央社)