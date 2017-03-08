美國防部報告 稱台灣過度聲索南海主權

我要評比

圖為航空母艦斯坦尼斯號在南海海域航行。（圖/美國海軍）

美國國防部6日公布「2016年自由航行報告」，指美軍共對全球22個過度聲索海域國家行使自由航行權，除了包含涉及南海的中國、台灣、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼這6國再度入圍外，日本、韓國也入選。五角大廈強調，行使對象包括美國盟邦，沒有針對性。我國防部則回應是依規定執行，確保國家安全。

「2016年航行自由」（Freedom of Navigation）報告指稱，美軍在2015年10月1日至2016年9月30日期間，共對全球22個過度聲索海域國家行使自由航行權，當中包括涉及南海的中國、台灣、菲律賓、越南、馬來西亞、印尼這6國，以及日本、南韓、阿爾巴尼亞、巴西、柬埔寨、克羅地亞、印度、伊朗、意大利、馬爾地夫、馬爾他、阿曼、巴基斯坦、泰國、突尼西亞和委內瑞拉。

台灣部分與上份報告相同，僅列台方要求外國軍艦與政府船隻進入領海前，需先行通知。中國部分則遭批評中方領土基線過度聲索、司法管轄權達到專屬經濟海域（EEZ）的上空、限制無意進入中國領空的外國飛行器飛經防空識別區（ADIZ）。

中國、日本、南韓、泰國、柬埔寨、突尼西亞、阿爾巴尼亞等7國，因聲索最多的主張是直線基線範圍過大，也就是提出主權訴求超過聯合國海洋法允許的範圍遭點名。

五角大廈新聞稿強調，美軍是依據原則，而非針對哪些國家、全面挑戰這些擁有海岸線國家的過度聲索。任務範圍包括美國盟邦夥伴及各國，以維持美軍的全球行動力。

(中時電子報)