風華再現 台糖生態湖濱公園湧泉回來了

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台中糖廠生態公園的生態湖除作為親水湖濱公園，也可兼具整體都市、商業區防洪功能。（陳世宗翻攝）

台中市政府地政局辦理台糖生態湖濱公園邊坡穩定、砌石護岸、池底保水等基礎工程，日前已申報竣工，上月底停止抽水，生態湖地下水也再度湧出，並填滿整個人工湖，讓經過的民眾驚豔不已。地政局表示，這座生態湖比台中公園日月湖大3倍，未來整個園區完工後，一定可成為舊城區新興熱門景點。

東區台糖生態湖的自然湧泉回來了！地政局長張治祥說，台糖區段徵收區域約22公頃大，市府保留約6公頃做為台糖生態湖濱公園，並融入歷史文物至生態湖，打造親水湖濱公園。

地政局表示，生態湖施工期間，許多民眾紛紛關心「水怎麼不見了？」其實這是因為生態湖的水源是地下水自然湧出，必須持續抽排地下水，才能完成生態湖邊坡穩定、砌石護岸、池底保水等基礎工程。工程在2日申報竣工，上月25、26日停止抽水，之後自然湧泉再度回填整個水池，重現美麗湖泊景色。

張治祥說，生態湖竣工後，台中糖廠生態公園各項陸地景觀，以及帝國製糖廠修復再利用等工程，正由市府文化資產處辦理工程發包作業中，預計明年6月完成；完工後，經發局將委外招商經營帝國製糖台中營業所，讓園區融入人文歷史色彩，目前正進行招商前置作業，預計明年9月開幕。

地政局強調，生態湖可說是「東區明珠」，面積比台中公園日月湖大3倍，除了作為親水湖濱公園，也可兼具整體都市、商業區防洪功能。待園區開發完成後，搭配鄰近綠空鐵道廊道，將進一步帶動東區發展，並成為台中市新興亮點。

(中時)