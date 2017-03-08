國艦國造 海巡署擬籌建新一代艦艇

我要評比

立法院內政委員會今邀海巡署進行專案報告。署長李仲威指出，配合「國艦國造」政策，106年度預計建造100噸級巡防艇6艘，並積極推動「籌建海巡艦艇前瞻計畫」，發展新一代海巡艦艇與科技專案。本案已於去年底函報行政院審議。

談及未來施政重點，李仲威說，為提升執勤效率綜合考量岸際地形複雜、人員安全與時效等因素，將籌建「旋翼型無人飛行載具」及「紅外線熱影像系統」等高科技偵蒐裝備，跳脫思維框架，創新海巡執勤模式。

李仲威並指出，海巡署強化跨域系統整合及互援機制，除結合交通部「船舶自動辨識系統」與漁業署「漁業船船位監控系統」外，並鏈結海軍雷情系統及規劃運用學術單位雷情觀浪資訊，擴大海巡偵蒐縱深。

此外，李仲威也說，為建構中部地區兼具指揮、管制、通信、情報、後勤支援功能之海巡母港，賡續興建「台中港海巡基地」，其中碼頭工程已於105年11月開工，廳舍工程規劃於106年發包施工。

(中時)