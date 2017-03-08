慟倪敏然不告而別 李麗華抗乳癌重生
「綜藝祖師爺」倪敏然憂鬱症自縊將滿12年，他的不告而別，影響遺孀李麗華很深「我最恨不說再見的再見」，而前年她發現罹患乳癌，李麗華靠著信仰和兒女的支持，堅強走過化療，抗癌成功展開新生活。
已故「綜藝祖師爺」倪敏然12年前憂鬱症自縊，根據《壹週刊》報導，李麗華說：「我從來沒能夠接受過倪哥的走」，倪敏然的不告而別，讓李麗華認為，不管遭遇何事，都想向人鄭重告別。而李麗華2015年得知自己罹患乳癌後，坦然接受，並決定通知子女以及歌唱課的學生，李麗華用正能量告訴在美讀書的兒子：「媽媽得了乳癌，要去開刀然後化療喔」。
李麗華調整好對抗病魔的心態，加上有女兒陪伴，終於在今年二月康復，也讓李麗華有感而發：「化療也燒掉我所有悲傷、難過，讓我回到起初開開心心的我。」
★再給自己一次機會
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(中時電子報)
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