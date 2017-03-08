商務艙野戰廁所 空服員的噩夢

商務艙的乘客也會提出令人哭笑不得的要求。(圖/達志影像)

西裝筆挺的男士偕同優雅的女人，寬敞座位上安靜的輕啜香檳，如果是你對於客機商務艙的美好想像，可能要令你大失所望。商務艙空服員大吐苦水，原來奧客不分艙別的。

根據英國獨立報報導，一位身材肥胖到無法使用客機廁所的商務艙乘客，對空服員咆嘯說要在座位上解決小便的問題，空服組員只好用毛毯將廚房圍起來，再遞給他一個杯子，勉強解決了高空中的如廁危機。這是美國商務艙空服員在培訓過程中，講師授課中一個令人「印象深刻」的例子。

多數空服員並不喜歡在商務艙服務，除了工作更加繁重外，也因顧客花比較多的錢往往也有更多要求。例如挑食的乘客要求空服員將杏仁從綜合堅果中挑出，或是將起司粉從沙拉中剔除。

至於哪條航線的商務艙乘客最難搞?報導指出，空服員一般認為國際航線的商務艙乘客問題不大，倒是美國國內短程航線容易出現惡形惡狀的事件。其中紐約甘迺迪機場到邁阿密的航線最讓空服員聞之色變。

但是神奇的是，客艙發生的事似乎都留在客艙，因為趾高氣昂的商務艙乘客，步出機艙時似乎都能意識到自己無禮之處，多能點頭對空服員表示感謝。

(中時電子報)