中鋼週六市民講座 哈佛醫師養生法

中鋼本周六登場的市民講座，特邀請許瑞云醫師主講「哈佛醫師養生法」。(中鋼提供)

2017年3月份「中鋼市民講座」活動，將於3/11 (六)15:00-17:00假夢時代8F演藝廳舉辦。中鋼表示，這次講座邀請到仁心仁術女醫師許瑞云到場演講，講題為「哈佛醫師養生法」。

許瑞云醫師目前任職於花蓮慈濟綜合醫院教學型主治醫師、慈濟大學講師，她畢業於波士頓大學醫學院醫學博士、哈佛大學公衛學院營養學及流行病學碩士，並曾於哈佛大學醫學院擔任講師、哈佛麻省總醫院內科主治醫師、哈佛醫學院附屬教學醫院「貝斯以色列女執事醫學中心」住院醫師，學經歷相當豐富完整。

此次演講，許瑞云醫師將與聽眾們分享慢性疾病要如何自然療癒，甚至是不藥而癒，怎麼做能快速提升和轉變身體的能量場，身體的毒素又該如何排出，在這文明病猖獗的世代裡，人人免不了有些病痛，但這些問題未必非得靠長期藥物控制不可。人體自有調節及維持生命力的能力，透過排毒的過程，將累積在體內的廢物及毒素排出，便能確保身體的活力。

許瑞云說：「其實只要要用對方法、懂的如何調整能量，許多慢性疾病例如：慢性疲勞症候群、高血壓、 糖尿病、胃酸逆流、身體痠痛等等問題，是可以不需長期服用藥物控制，而是可以根治的。」

許醫師除了西醫外，也接觸中醫，進而研究自然療法、能量醫學等不同領域，她希望能透過這場演講來幫助更多的人活得健康快樂，遠離病痛。

該講座採免費入場、自由入座方式，敬請民眾盡量提早抵達會場。更多其他場次精彩內容請至中鋼集團教育基金會網站查詢。

(工商)