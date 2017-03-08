搭機捷「盲遊」趣 2路線玩轉桃園
桃園機場捷運上周正式通車，帶動沿線旅遊觀光人潮，桃園市政府觀光旅遊局結合桃園機場捷運，以龜山的A8長庚醫院站，以及中壢區的A21環北站為起點，推出「搭桃園機捷挑戰未知旅程」的一日遊戲活動，以另類的旅行方式讓民眾玩出新樂趣，還有機會抽中澳門來回機票。
活動分為兩條路線，包括「微笑單車走中壢」及「搭著公車玩龜山」，共計1,000個名額，採免費線上報名。活動設計概念來自於民眾常因對事物的刻板印象，出發當天先現場心理測驗後將會獲得不同的指定任務，搭配上決定未知景點的刮刮卡，希望透過未知旅程的活動設計，讓民眾以不同角度玩轉桃園的印象，挑戰未知旅程，發掘在地新鮮感。
龜山場的未知旅程，以「搭著公車玩龜山」為主題，於3月的每週五舉行，每次開放100個名額，以機場捷運Ａ8長庚醫院站為起點，建議搭配公車來趟輕旅行，並設計創意指引句，如：我家有個孩子王、老字號銅板美食、綠野仙蹤及愛麗絲的下午茶等，透過景點刮刮卡選擇適合自己的行程。
中壢場的未知旅程，以「微笑單車走中壢」為主題，於3月的每週六、日舉行，每次開放100個名額，以機場捷運A21環北站為起點，以YOUBIKE慢遊中壢市區景點，創意指引句子如：中壢美味牛、15：00記憶中的那些年、出國在台灣、兒時回憶等，讓我們憑著直覺，來場輕鬆自在的、說走就走的機場捷運旅行吧！
凡參加搭桃園機捷挑戰未知旅程的民眾，即可享三重優惠，第一重：憑地圖即可享超過10種店家優惠折扣，第二重：打卡分享再享福容大飯店折扣，第三重：完成活動挑戰，還有機會抽台北至澳門來回機票1名、趣吧旅遊券2,000元2名及盲旅雙人宜蘭輕鬆行1名等好禮；另外，報名參加且完成活動中指定任務，還可獲得精美小禮物！
(中時電子報)
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