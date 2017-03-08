台大學術倫理案 陳良基：2周內公布審查報告

立法院今日邀請科技部長陳良基到場業務報告並備詢，陳良基會前接受訪問時表示，關於台大學術倫理案件，會再和教育部一同審查，希望2周內可以公布審查意見，同時，科技部也將成立「研究誠信辦公室」，未來會協助研究人員，避免誤觸倫理紅線。

陳良基指出，3月初才接到台大比較正式的報告，會跟教育部跨部會審查，希望在2周之內，把此事的審查意見公布出來，再來，科技部也成立主管學術倫理的專責辦公室，正式名稱會取為「研究誠信辦公室」，也是參考國外作法而來，讓研究人員知道學術倫理的重要，這辦公室會蒐集國內外各種相關案件的樣態，協助研究人員避免誤觸倫理問題。

陳良基表示，希望讓學術人員知道違反研究倫理的嚴重性，未來違反的人員，會考量追回相關研究獎項，至於研究人員的所屬相關機構，也會加強要求機構的責任，以前只是要求追回部分的管理費，但以後會配合國際慣例，將整個研究機構從科技部拿到的經費，將追回全部或部分，這會列入辦法中。

陳良基指出，心理學上對人類行為有準則，除了處罰之外，同時要有獎賞，這幾年也發現學術界獨尊學術論文的現象，所以未來也希望進一步鼓勵做應用研究的人員，可以得到獎勵。

(中時)