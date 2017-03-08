奢華，帝王蟹潛艇堡滿足早起的鳥兒！

Bistro88即日起推出龍蝦潛艇堡早午餐，內軟外酥的潛艇堡夾上新鮮彈牙的帝王蟹，還有滿滿生菜做配料，美味可口兼具健康輕食概念。(馮惠宜攝)

早餐不想吃海鮮，Bistro88早午餐也還有法式烤鴨口袋餅，帶甜鹹交織的醬汁，和軟嫩口可的鴨肉，可讓許多消費者一吃成主顧。（馮惠宜攝）

滿足瘦身族日落不食的願望，早午餐用料愈來愈奢華，牛排、龍蝦、帝王蟹都成了主廚料理台上的主角，台中一家義式餐廳搶進早午餐市場，去年十月開始賣早午餐，端出龍蝦潛艇堡後，每月狂賣600套，最近換菜單，食材再進化，肥美彈牙的帝王蟹取代龍蝦，卻加料不加價，可讓許多想保持體態又不想忌口的消費者心動不已。

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