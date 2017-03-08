股價創新高 陸貴州茅台總市值突破2兆

大陸知名白酒品牌-貴州茅台，昨日再創股價與市值新高。（圖/中新社）

大陸著名的白酒生產商- 貴州茅台，昨日在上海證交所衝出歷史高價，最終以367.20元人民幣（約1,650台幣）收盤，公司總市值也因此來到4,613億人民幣（約2.07兆台幣），讓這間知名的老酒廠，再度成為市場關注的焦點。外界認為，由於大陸白酒市場需求回升，造成茅台「供不應求」，當前每日最大產量僅夠全大陸僅5成的需求，銷量大增和潛在需求，因此將茅台推上高點。

據大陸澎湃新聞報導，昨日上海證交所收盤後，大陸白酒龍頭-貴州茅台的股價迎來歷史新高，最終收在367.20元人民幣（約1,650台幣），穩座A股第一高價，並成為近年來最耀眼的一支股票。面對茅台的飆升，分析師認為，除因受益於滬港通通行後，大批港資對茅台的喜好外，個人與商務消費需求大增，更讓茅台集團供不應求，也連帶造成售價攀升，53度的茅台酒不僅市場價破千元人民幣，更成為另類的「投資項目」。然而，至少在未來3年內，大陸的茅台酒供應仍呈現大缺口，但龐大的需求與售價，也讓貴州茅台集團的總市值飆破4,613億人民幣（約2.07兆台幣）。

四罐在香港拍賣的茅台紀念酒，拍賣價喊到11萬港幣以上。（圖/新華社）

以高粱為主原料、在貴州省茅台鎮生產的大陸名酒茅台，前身是中國貴州茅台酒廠，1997年改制為集團，並在2001年於上海證交所掛牌上市。從大陸解放之初，茅台酒就成為毛澤東等政治高層與解放軍將領的喜愛，並因此成為從中央到地方各級單位的宴會用酒，也讓這罐經過兩次投料、九次蒸餾、八次發酵、七次取酒等多道工法完成的茅台，成為當前大陸市場上最搶手的白酒。一罐53度的普通茅台酒，市場價已喊到1千元人民幣（約4,495台幣）的價格，若是陳年或特供等級，則價格至少在2萬人民幣（約89,891台幣）以上。

雖然處於供不應求的狀態，但茅台集團總經理李保芳表示，近期內將不考慮調漲茅台酒的售價，而今年預計生產量約在2.6萬噸上下。然而隨著大陸官方大力打貪與限縮公家開銷，也讓茅台的公款消費比重下降至1%以下。李保芳在會議中也說道，未來茅台集團仍將持續擴大產能，期望能讓供需槓桿能更加平衡並平抑售價。同時茅台的火熱，勢必也將迫使其他對手，如瀘州老窖、劍南春等品牌改變市場策略。

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(中時電子報)