美國務院終於開記者會 川普上任後首次

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沈寂45天後，美國國務院今天召開川普（Donald Trump）擔任總統後的首次新聞簡報會，還被迫否認慢慢變得無關緊要的說法。

法新社報導，川普1月20日上任以來，外交政策都是由他個人、他的核心幕僚與親人，以及他的推特帳戶主導。

與此同時，國務卿提勒森（Rex Tillerson）卻相當低調，不上媒體也不公開露面，而是把心力放在召募領導團隊和準備刪減預算方面。

對許多人而言，取消全球記者、學者、外交官密切關注的每日例行簡報，代表國務院角色縮減。

但代理發言人唐納（Mark Toner）今天重返講台，接受了擠滿房間的記者提問。1060308

(中央社)