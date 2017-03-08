美國務院終於開記者會 川普上任後首次
沈寂45天後，美國國務院今天召開川普（Donald Trump）擔任總統後的首次新聞簡報會，還被迫否認慢慢變得無關緊要的說法。
法新社報導，川普1月20日上任以來，外交政策都是由他個人、他的核心幕僚與親人，以及他的推特帳戶主導。
與此同時，國務卿提勒森（Rex Tillerson）卻相當低調，不上媒體也不公開露面，而是把心力放在召募領導團隊和準備刪減預算方面。
對許多人而言，取消全球記者、學者、外交官密切關注的每日例行簡報，代表國務院角色縮減。
但代理發言人唐納（Mark Toner）今天重返講台，接受了擠滿房間的記者提問。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。