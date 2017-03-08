駐台北印尼經濟貿易代表處副代表習瓦德拜會警察局

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駐台北印尼經濟貿易代表處副代表習瓦德帶領其勞工部主任、新聞分析主任拜會澎湖縣警察局，除了希望能建立良好溝通管道外，也關心澎湖印尼漁工治安事件、了解印尼貨輪擱淺船員狀況,盼請協助提供穆斯林祭祀場所等等。

副代表習瓦德表示，感謝警察局在印尼漁工治安事件的辛勞及對渠等人民的關懷與照顧，此行特地至警察局表達感謝之意。

警察局副局長張泰賓表示，本轄印尼移工兩千兩百餘名，渠等大多安分守己遵守本國法令，如發生治安事件，警察局不分涉案人國籍均依法律程序辦理，以彰顯台灣民主法治、保障人權之國際形象。

(中時)