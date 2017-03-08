婦女勞動條件 林美珠：未規劃改變產假

根據人力銀行調查，有4成7職業婦女坦言曾因結婚或懷孕遭不友善對待，近2成因此退出職場改當全職媽媽。對此，勞動部長林美珠說，會盡力協助，目前勞動部也未規劃延長產假。

立法院衛環委員會今天邀請勞動部針對「技術生、實習生勞動權益及『高級中等學校建教合作實施及建教生權益保障法』落實」報告，勞動部長林美珠會前受訪時，作上述表示。

今天是三八婦女節，同時是勞動部長林美珠上任一個月，對此，林美珠說，這個月來都很平常心，沒有特別感覺。

林美珠表示，勞動部的女性主管有將近4成，基層也不少，在職場上的工作環境，勞動部盡力協助婦女同胞，像是就業機會、就業環境跟工作調適等，希望婦女在工作時，家庭、托育都有完善的制度可以協助。

至於產假是否要延長的問題，林美珠說，目前國人並無太大歧見，世界各國的勞動條件也都會有些不同，並無改變規劃。

當媒體詢問日前人力銀行調查，有4成7職業婦女坦言曾因結婚或懷孕遭不友善對待，近2成因此退出職場改當全職媽媽一事。林美珠說，婦女勞動條件一天比一天好。1060308

(中央社)