美軍B-52轟炸機 部署中東
駐守在北達科他州邁諾特空軍基地的美軍第23轟炸中隊，與所屬B-52轟炸機即將部署中東，以打擊恐怖組織伊斯蘭國。這也是邁諾特空軍基地的B-52，12年來首度前進中東。
去年春天，美國空軍宣布，調派B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 Stratofortresses）打擊伊斯蘭國（ISIS），4月間路易斯安那州巴克斯得空軍基地（BarksdaleAir Force Base）的B-52轟炸機，部署中東。
這次北達科他州邁諾特空軍基地（Minot Air Force Base）第23轟炸中隊與所屬B-52轟炸機的調度，是接替目前駐守中東的巴克斯得空軍基地同僚。
B-52是美國波音（Boeing）公司生產的8引擎長程戰略轟炸機，共有A、B、C、D、E、F、G和H的8種型號，最高飛行高度1萬5000公尺，最遠飛行距離約1萬4000公里。
這架服役已超過一甲子的機種，可載重7萬磅的攻擊彈藥，波音公司更計劃擴充B-52轟炸機的武器承載，以執行更多功能的任務。1060308
(中央社)
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