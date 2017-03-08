大地之聲廣播電台與大智通文化行銷公司董事長贈書回饋鄉里
為營造澎湖書香文化氣息，澎湖傑出旅外鄉親，大地之聲廣播電台董事長洪煌景與大智通文化行銷公司共同捐贈本縣書籍990冊，未來將發送至全縣各國中。縣長陳光復感謝洪董事長回饋故鄉，嘉惠鄉親，期盼未來能在澎湖各大景點放置圖書，讓民眾除了欣賞風景外，也能提升文化心靈。
贈書儀式於縣長室舉行，由大地之聲廣播電台洪董事長及大智通文化行銷公司董事長陳政南共同捐贈，陳光復代表澎湖鄉親頒發感謝狀感謝他們善心義舉造福縣民,教育處長許文喨、文化局長曾慧香等共同在場見證。
洪煌景表示，澎湖是著名觀光旅遊城市，大力推展觀光之餘，希望澎湖是個書香城市，塑造閱讀文化氛圍，才是浸溺心靈具體展現。
陳光復表示，澎湖目前有7個圖書館與學校都在推廣閱讀活動，捐贈書籍除了可放置圖書館外，期盼未來可以研議在各大景點或咖啡店放置圖書供民眾閱讀。對於洪董事長的回饋地方的善心義舉，陳光復由衷感謝。
(中時)
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