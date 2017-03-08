宋智孝大胸撐破衣 新廣告遭綁18禁
現年35歲的韓國女星宋智孝，在《Running Man》的表現讓她累積大批粉絲，且穿什麼都美的她，近來則因代言遊戲拍了一支頗讓人有想像空間的性感廣告，她在片中被綑綁，穿的衣服還因大胸爆開，楚楚可憐模樣讓粉絲看了都心疼。
宋智孝為了手遊遊戲拍了幾支宣傳廣告，先前的女王篇，她穿上白金色馬甲大秀好身材，但第二個版本卻是她成為俘虜的廣告，宋智孝雙手高舉被綁，但最吸睛的莫過於她一身歐式服裝，鏡頭帶到上身時，她豐滿上圍讓衣服都被撐開，超級性感。不少網友看到影片後，也都驚呼「原來懵智這麼有料？」但也因廣告拍攝有些引人遐想，成功帶動遊戲討論度！
(中時電子報)
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