布萊恩經紀人 接湖人總經理
美國職籃NBA洛杉磯湖人隊，繼宣布魔術強森接籃球營運總裁後，今天再宣布懸缺的總經理職務，由前湖人球星布萊恩的經紀人佩林卡接任。
魔術強森（Magic Johnson）表示，佩林卡（Rob Pelinka）熟悉NBA生態與勞資協定的規範，以及他與球團其他管理高層的關係友好，這是湖人決定找他接總經理的原因。
他說，尤其佩林卡對於如何與球員洽談薪資，以及如何調配薪資空間等有獨到之處，這也是湖人得倚重的，很幸運湖人能找來佩林卡加入營運團隊。
佩林卡今年47歲，曾就讀籃球名校密西根大學（University of Michigan）並加入校隊，打過全美大學體育聯盟（NCAA）聯賽，1989、1992和1993年擠進最後4強，1989年更獲得冠軍杯。
「富比世」（Forbes）雜誌更評選他是10個最佳的運動經紀人之一。1060308
(中央社)
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