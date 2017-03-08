中華隊對荷蘭背水一戰 贏球保生機

我要評比

(中央社記者林宏翰首爾8日電)2017年世界棒球經典賽，中華隊昨天首戰不敵以色列，今天下午5時30分對上荷蘭，只有贏球才能保住晉級8強的希望，如果輸球就宣告淘汰。

在首爾的預賽A組經過前2天賽事，以色列黑馬之姿竄出，連贏南韓、中華隊取得2勝領先，荷蘭1勝、中華隊1敗，南韓吞下2敗。

今天南韓、以色列輪空，只有中華隊與荷蘭交手的這場比賽。9日還有2場比賽，分別是中午以色列對荷蘭、晚上中華隊對南韓。

中華隊今晚對荷蘭一戰，攸關台韓兩國的命運，中華隊如果輸球，代表荷蘭、以色列同樣取得2勝，篤定晉級，中華隊、南韓一同遭到淘汰。中華隊要拚晉級，這場比賽非贏不可。

荷蘭上一屆（2013年）打進四強，這次同樣不好惹。先發陣容中，擁有5名現役大聯盟一線游擊手，投打守戰力被譽為分組最強。

普羅法（Jurickson Profar）、西蒙斯（Andrelton Simmons）在7日對南韓一戰，都有表現，一個率先開轟，一個二壘安打貢獻打點；柏格茨（XanderBogaerts）、葛雷戈里斯（Didi Gregorius）、史構普（Jonathan Schoop）也都是攻守兼備的大聯盟球員。

23歲的旅日投手宋家豪扛起重任，先發力保中華隊晉級資格。2015年底的世界12強賽中華隊擊敗古巴一役，就是他先發，投6.1局失1分非責失，這一戰也是宋家豪在2016年加盟日本職棒樂天隊的敲門磚。

荷蘭先發投手吉爾（Jair Jurrjens）擁有大聯盟經驗，中華隊打者不陌生，他在去年效力統一獅，先發16場戰績6勝7敗、防禦率5.38。1060308

(中央社)