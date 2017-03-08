宏觀電視交棒公視 僑委會：時空背景不同

僑委會轄下「台灣宏觀電視」預計本年度結束，業務移轉至公共電視。僑委會委員長吳新興今天表示，現在媒體發達，僑胞資訊來源多，時空背景已不同，宏觀電視可功成身退。

吳新興上午赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。

他在報告指出，「台灣宏觀電視」於民國89年開播，提供僑胞免費收視，但在網路媒體快速發展下，僑胞獲取訊息已有多元管道，因此規劃宏觀電視在本年度結束，新台幣1億多元的預算額度將移轉給文化部轄下的公共電視。

吳新興受訪時表示，十幾年前宏觀電視成立時，是因為電子媒體不發達，僑胞希望有電視頻道可以了解國內狀況，但現在多媒體、自媒體等，在全世界都很發達，僑胞要得到國內訊息有很多管道，不一定需要宏觀電視，時空背景已不同。

吳新興說，經營電視頻道很花成本，新政府上台後，認為宏觀電視到了功成身退的階段，過去節目也都是公共電視製播，規劃明年起僑委會不再編列預算，業務及預算移轉給公視，這是節省公帑，並達到最大效益的做法。

另外，吳新興報告中也指出，總統蔡英文去年520上任後，中國大陸即透過統戰部指示其外圍組織抨擊中華民國新政府施政，並分化僑社。

吳新興表示，中國大陸在海外進行統戰不是第一天，手法不外乎請客、吃飯、交朋友，或是讓僑胞組團去大陸參訪，提供免費吃住，甚至複製僑委會的做法，頒給僑胞榮譽職拉攏，並行銷「九二共識」和一個中國原則。

吳新興說，僑委會駐外的同仁都有注意到大陸的這些伎倆，但許多僑胞是認同孫中山創建的中華民國，跟台灣的民主政治，這才是僑胞支持台灣的主要原因。僑委會也審慎因應，以民主、自由、人權作為訴求，而不是跟大陸比花多少錢，那是冷戰時代的做法。1060308

(中央社)