一例一休影響工期 工程會研擬處理原則

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立委關注，勞動基準法「一例一休」政策是否影響現有公共工程？行政院公共工程委員會主任委員吳宏謀今天表示，工程會針對延長工期、增加經費等，將研擬處理原則供各機關依循。

總統蔡英文6日邀黨內不分區立委餐敘，民主進步黨籍立法委員施義芳向蔡總統反映，工程界受到「一例一休」政策影響，有些正在興建的公共工程，當初投標時的環境，和新法實施後有所不同，包括工期與營造成本都不同，希望工程會提出對策。

立法院交通委員會今天邀請吳宏謀列席報告業務概況，並備質詢。吳宏謀在口頭報告時表示，勞動法令修正屬「政府行為」，機關辦理採購如已採用工程會訂定的契約範本，訂約廠商因勞基法修法導致影響履約期限或成本者，可循契約變更程序，與機關協議辦理。

吳宏謀表示，工程會已召開3次會議，邀請產官學各界共同研商，並研訂「在建工程因應勞動基準法修正法案之處理原則草案」，內容包括延長工期、增加經費等的處理方式，將於核定後提供各機關依循。

民進黨立委鄭寶清詢答時也關注，「一例一休」實施後是否影響現有工程？吳宏謀表示，勞基法新法上路後第5天就與各界討論，而對營建工程產業影響，最主要是採購契約日曆天部分。

吳宏謀說，針對工期經嚴謹討論後，決定平均每個月會再給2天的工期，這方面不用修法。成本部分，因為個案同中存異，希望採購機關跟廠商間要核實去算，每個採購契約有不同態樣，整個討論過程中，包括產業公會都有參與討論。1060308

(中央社)