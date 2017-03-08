Google紀念婦女節 塗鴉向女性先驅致敬
谷歌（Google）今天為國際婦女節推出塗鴉，頌揚替今日女性所處地位鋪路的女性先鋒。
新德里電視台（NDTV）報導，Google塗鴉的國際婦女節幻燈片，畫的是一名小女孩在聽奶奶說床邊故事，是由13位傑出女性的生平故事集合而成。
這名女孩之後帶領我們透過她的視角賞析橫跨數世紀並環繞全球的其中3個故事。那麼，這些女性到底是誰？她們是一路奮鬥向上、從事各種職業的女性，來自不同國家與背景。
Google在國際婦女節幻燈片塗鴉中，各別介紹古代知名女性，其中一位是印度舞蹈家兼編舞家黛薇（Rukmini Devi）。
Google塗鴉也頌揚美國記者兼民權運動人士威爾斯（Ida Wells）、墨西哥畫家兼運動人士卡蘿（Frida Kahlo）、義大利裔巴西籍建築師巴迪（Lina Bo Bardi）、蘇聯科學家兼研究人員蘇可洛克多娃（Olga Skorokhodova）、南非歌手兼民權運動人士馬卡貝（Miriam Makeba）、美國天文學家、第一位上太空的女太空人萊德（Sally Ride）、土耳其考古學家、第一位參加奧運的穆斯林康貝爾（Halet Cambel）與英國數學家暨全球第一位電腦程式設計師勒芙蕾絲（Ada Lovelace）等人。
國際婦女節可追溯至1908年，當時一群婦女聚集於紐約，爭取同工同酬、更好的工作環境與投票權；之後在1911年，第一個正式的國際婦女節集會在奧地利、丹麥、德國與瑞士各地舉行。數年後，世人持續頌揚婦女以及她們一路走來的點滴。（譯者：中央社張曉雯）1060308
(中央社)
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