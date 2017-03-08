彭浩翔帶春嬌救志明 金馬奇幻影展會影迷

金馬奇幻影展公布本屆閉幕片，香港導演彭浩翔將帶新作「春嬌救志明」來台，和影迷共享戲中兩名歡喜冤家面臨年紀、結婚、生子的愛情難題、探討愛情真諦。圖為劇照。 （金馬奇幻影展提供）中央社實習記者陳渝涵傳真 106年3月8日

金馬奇幻影展公佈本屆閉幕片，香港導演彭浩翔將帶新作「春嬌救志明」來台，和影迷共享戲中兩位歡喜冤家面臨年紀、結婚、生子的愛情難題、探討愛情真諦。

第8屆金馬奇幻影展公佈本屆閉幕片，包括香港導演彭浩翔將帶新作「春嬌救志明」來台會影迷、榮獲本屆日舞影展評審團特別獎黑色喜劇「輕鬆+愉快」，以及經典奇幻古裝片「山中傳奇」數位修復版。

演員楊千嬅、余文樂繼電影「志明與春嬌」、「春嬌與志明」後，這對銀幕情侶於第三部曲「春嬌救志明」再續前緣，這回年齡、結婚、生子成了兩位歡喜冤家的愛情難題。導演彭浩翔又一次以犀利手法剖析現代男女的都會愛情，爬梳戀人絮語背後種種現實、探討愛情真諦。

以「錘子鐮刀都休息」贏得2014年金馬獎最佳短片的中國導演耿軍此次也將訪台，長片新作「輕鬆+愉快」再度展現其擅長的黑色幽默，描述一群各懷鬼胎的人們，如何在一座廢墟般的東北城鎮裡相愛相殘。該片充滿耿軍對環境的批判、人性的觀察，獨到的視野及手法，獲得本屆日舞影展評審團特別獎。

導演胡金銓作品「山中傳奇」，當年一舉奪得第16屆金馬獎最佳導演、優等劇情片、攝影、錄音、美術、配樂6大獎，電影改編自宋代話本，由演員石雋、徐楓、張艾嘉詮釋一段書生身陷鬼魅迷魂陣的奇幻故事。本屆影展在徐楓出資、國家電影中心主導修復下重現大銀幕，讓影迷一睹經典之作的美感與意境。1060308

(中央社)