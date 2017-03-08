黃百璐搭機血崩 揭胎死腹中始末

黃百璐近年將生活重心轉移至家庭上。(圖/本報系資料照)

藝人黃百璐從模特兒出身，2011年閃嫁僅交往兩周的德籍老公孔友瀚，兩人目前育有一女，日前更在臉書曬出德國版媽媽手冊，順勢宣布懷上第二胎的喜訊，不過她也自曝去年8月曾流產，還因胎死腹中竟在機上血崩。

根據《蘋果》報導，黃百璐在胎兒九周時就診，當時醫生診斷出已無心跳，不過她認為德國也有醫生，因此仍執意帶著女兒搭機飛往德國，未料上廁所時竟血崩，還排出許多血塊，光是衛生綿就用掉兩大包，不過她一直等到落地後隔天才去醫院處理，對於她的勇敢行徑，也讓友人大讚根本就是女超人。

再度公開懷有身孕，黃百璐坦言仍有點患得患失，不過她也為自己加油打氣，希望能再重新面對一次，還以過來人身分提醒有發生過同樣情形的女生，不要太責怪自己,趕快把身體養好，再好好拼一次。

(中時電子報)