合作取代對抗 外長王毅籲中美能彼此尊重

大陸外交部長王毅，今日早上十點於人大會議上召開國際記者會。（圖/新華社）

大陸現任外交部長王毅，於今日早上十點，於第十二屆全國人民代表大會第五次會議，召開國際記者會。媒體預計他將對美國、日本、朝鮮半島和南海議題，發表談話與看法，尤其近期對南韓的對抗和北韓的失控，以及將來與川普之間的互動，將成為媒體關注的焦點。

大陸外交部長王毅於今日早上，在人大會議召開國際記者會。（圖/中新社）

首先表達對即將召開的「一帶一路」戰略研討會感到期待，強調這個大戰略，雖由中國生產製造」，但所產生的利益將與全球共享。隨後在美國國家廣播電台（NBC）問到未來中美關係時，王毅表示，對於中美關係抱持信心。呼籲中美兩國要達到兩個「超越」，首先是相互尊重彼此選擇的不同體制，此外，更要超越過往的零合賽局戰略思維，希望兩方能互相學習、互補，並能超越舊觀念，以合作取代對抗，讓兩國人民能有更好的生活。對於美國新國務卿提爾森的印象，王毅認為他會是一名願意傾聽的官員，他期待未來與他的互動。

（大陸央視直播）大陸外交部長王毅的記者會

被路透社問到朝鮮半島議題時，王毅先重話批評北韓，不顧聯合國限制，執意進行核武試驗與試射；但同時美國與南韓卻持續擴大軍事佈署與演習，就像兩列迎頭相撞的列車，雙邊都真的做好相撞的準備了嗎？對於朝鮮半島問題解決的方向，希望北韓能盡快中止試射行動，並取得南韓對等的和談意願，同時在制裁與和談雙向並行下，才能有效改善。中國也會繼續支持六方會談重新召開，並協助半島無核化目標，期望北韓、美國、南韓能盡快坐下談判，還給半島一個和平的局勢。

(中時電子報)