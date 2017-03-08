劉德華墜馬休養 任達華：小鮮肉康復快
港星劉德華落馬摔傷至今近2個月，仍在醫院休養。他的好友任達華7日到醫院探望，被問到「華仔」情況如何，任達華說劉德華康復得很快，「這個小鮮肉真是好的」。
香港明報今天報導，任達華7日中午赴香港養和醫院探望劉德華，離開醫院時受訪說，「我覺得這樣休養會進步得好快，他皮膚超好，不用化妝，是一個小鮮肉，康復得很快。」
被問到劉德華何時可出院，任達華回答「不方便說」，並表示兩人完全沒有談到工作。
至於外界傳聞劉德華已可坐起身，任達華僅強調劉德華康復速度很快。「你想想一個小鮮肉，做什麼都可以，大家放心，這個小鮮肉真是好的。」
55歲的劉德華1月17日在泰國拍廣告不慎從馬背上墜落，造成盆骨多處骨折、筋腱肌肉拉傷，緊急送回香港就醫。劉德華經紀公司隨後表示，劉德華需要住院治療6至8週，至少要復健半年以上。
劉德華1月27日除夕夜在「華仔天地」官網發文向粉絲拜年，並承諾會盡快養好身體，期待很快就能健康復出。1060308
(中央社)
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