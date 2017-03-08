馮世寬強調國防自主 大吐苦水談台美軍售辛酸

國防部長馮世寬上午表示，軍方要發展潛艦國造，雜音很大，我已向美提出申請15年。他說，他在當駐美武官時，向美方提出採購F-16戰機的需求，對把需求書給他，對方說，你已是第12本，之前已有11本。馮世寬說，也知道美方把它直接放到抽屜，和之前的11本擺在一起。

馮世寬說，沒多久，台灣研發的IDF就試飛成功了，由此可知國防自主的重要。馮世寬是早上主持中科院研發展示館開幕式時，作上述說明。馮世寬說，我們還是要感謝美國這些年售我有限的武器。但我們國防自主的時間，何止晚了10年。

(中時)