WBC》光芒阿契：用經典賽展現美國團結

阿契此次有望扛起美國隊王牌重任。(美聯社資料照)

經典賽報導贊助

美國隊本屆經典賽捲土重來，力拚首座冠軍，但他們國內除了支持派，不當一回事、甚至持反對立場者也不在少數，讓人有種未戰先分裂的感覺，不過對光芒王牌阿契(Chris Archer)來說，不僅是圓了自己展開棒球生涯後的夢，更將此視為榮耀，認為「這是展現美國團結的大好機會！」

「這是頂尖的國際棒球賽！」阿契認為眾多大聯盟選手的投入，讓經典賽充斥著高強度的競爭戲碼，「而我是其中的一員，代表美國的棒球。」他期許透過經典賽，能讓全世界看見美國的團結，以及它真正的風貌，「接下來兩周，我們要帶著自信穿上美國隊球衣，展現我們的與眾不同！」

經典賽報導贊助

美國隊將於美國時間10日首戰哥倫比亞，屆時將由阿契掛帥主投，他春訓至今出賽兩場，5局投球中僅被打1安、無失分，另飆出7次三振，維持如過往的優秀三振功力，已上緊發條進入備戰狀態。首戰結束後，接著第二及第三戰，則分別會由藍鳥的史卓曼(Marcus Stroman)及皇家的達菲(Danny Duffy)扛起重任。

(中時電子報)