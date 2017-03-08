羅智強：國民黨團當奮起 網友：阿斗扶得起？

前總統府副秘書長羅智強。（報系資料照 黃世麒攝）

中國時報8日社論《民主危矣 國民黨團當奮起》指出，民進黨以《不當黨產處理條例》清算對手政黨；以「促進轉型正義條例」清算歷史；以「國家保防工作法」草案建構超級人二等種種作為，讓人憂心民主倒退、威權再現。

前總統府副秘書長羅智強對此深感認同，在臉書表示，「台灣民主，還有明天嗎？而值此之際，國民黨仍酣於內鬥，群龍無首。誰能擔當民主守夜人，捍衛台灣的民主法治？」

羅智強認為中時社論中提的一點很重要：「民進黨雖梟悍，也不敢攖民意之鋒，國民黨中央正忙於主席選舉，民主化台灣政治競爭的核心在立法院，國民黨黨團應擔當民意先鋒，扮演監督制衡的中流砥柱角色。」

從民進黨在核食進口與保防法上煞車的例子可見，只要贏得民意，國民黨，尤其是國民黨立委黨團，仍有力量不讓民進黨想推動的惡法越國會雷池一步。

網友也紛紛留言支持羅智強看法，有人表示「他們現在在搞形式戒嚴，如果哪天空心菜真的宣布戒嚴該怎麼辦???」，也有人說「今日我蔡黨掌權，橫走倒走，你奈我何？」。

不過也有網友不看好藍營，表示「阿斗就是阿斗。(哀莫大於心死的老藍)」；「國民黨的個人私利太重，到目前為此，徐了核食，其他的條款都是利益相扣，沒有真心為老百姓著想，爭取，一個還想執政的政黨現今所為，真讓人寒心」。

(中時電子報)