羅智強：國民黨團當奮起 網友：阿斗扶得起？
中國時報8日社論《民主危矣 國民黨團當奮起》指出，民進黨以《不當黨產處理條例》清算對手政黨；以「促進轉型正義條例」清算歷史；以「國家保防工作法」草案建構超級人二等種種作為，讓人憂心民主倒退、威權再現。
前總統府副秘書長羅智強對此深感認同，在臉書表示，「台灣民主，還有明天嗎？而值此之際，國民黨仍酣於內鬥，群龍無首。誰能擔當民主守夜人，捍衛台灣的民主法治？」
羅智強認為中時社論中提的一點很重要：「民進黨雖梟悍，也不敢攖民意之鋒，國民黨中央正忙於主席選舉，民主化台灣政治競爭的核心在立法院，國民黨黨團應擔當民意先鋒，扮演監督制衡的中流砥柱角色。」
從民進黨在核食進口與保防法上煞車的例子可見，只要贏得民意，國民黨，尤其是國民黨立委黨團，仍有力量不讓民進黨想推動的惡法越國會雷池一步。
網友也紛紛留言支持羅智強看法，有人表示「他們現在在搞形式戒嚴，如果哪天空心菜真的宣布戒嚴該怎麼辦???」，也有人說「今日我蔡黨掌權，橫走倒走，你奈我何？」。
不過也有網友不看好藍營，表示「阿斗就是阿斗。(哀莫大於心死的老藍)」；「國民黨的個人私利太重，到目前為此，徐了核食，其他的條款都是利益相扣，沒有真心為老百姓著想，爭取，一個還想執政的政黨現今所為，真讓人寒心」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。